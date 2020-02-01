https://static.news.ru/photo/cb620e58-44f4-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: bbulychov/vk.com

Путешественники собираются на автомобилях преодолеть путь от мыса Дежнёва (крайняя восточная материковая точка России) до мыса Рока в Португалии (самая западная точка Евразии). Экспедиция началась 1 февраля в Якутске, рассказал руководитель проекта Богдан Булычёв.

Путь шестерых участников пройдёт по зимникам вдоль Северного морского пути, по материковой Чукотке. Оттуда — через 24 региона РФ и 10 государств Европы. Наиболее сложной частью маршрута является пересечение участка Арктики.

Были попытки, но они заканчивались всегда какой-то помощью извне, мы бросаем вызов в первую очередь себе, стихии. Туда не только непросто добраться, но ещё и [надо] выбраться за один сезон, — считает пилот и руководитель арктического этапа Александр Еликов.

Путешественники добавили, что не ставят для себя определённого графика. Они будут ориентироваться на погодные условия на арктическом этапе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский путешественник Фёдор Конюхов и рабочая группа проекта «Катамаран NOVA: на солнечной энергии через океаны» сообщили о начале строительства двухкорпусного судна. Об этом заявил менеджер команды Оскар Конюхов.

Сын путешественника заявил, что его отец отправится в первый одиночный поход через Атлантический и Тихий океаны на «солнечном катамаране» в 2021-2022 годах.