Туристам рассказали, как бесплатно повысить авиабилет до бизнес-класса

Путешественникам с большим количеством баллов или милей сотрудники авиакомпаний могут в первую очередь бесплатно повысить класс билета.
Эксперты, на которых
Также рекомендуется носить в кошельке карту банка, который сотрудничает с той или иной авиакомпанией. С её помощью можно копить мили, регистрационные бонусы, а затем потратить их на бесплатное повышение класса обслуживания.
Чтобы попасть в бизнес-класс, пассажир должен быть соответствующим образом одет. Опрятный внешний вид не гарантирует переход из эконома в бизнес, но у путешественника в сланцах и шортах шансов меньше.
Кроме того, вероятность попасть в бизнес-класс выше, если зарегистрироваться онлайн заранее, а не за несколько часов до вылета.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекли в недалёком будущем повсеместное расширение услуг телефонной связи на борту самолёта. При этом, считают они, это будет востребовано. Но в первую очередь — у пассажиров бизнес-класса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен