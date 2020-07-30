Туристам рассказали, как бесплатно повысить авиабилет до бизнес-класса

https://static.news.ru/photo/420491f2-d271-11ea-885d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lex Rayton/Global Look Press

Путешественникам с большим количеством баллов или милей сотрудники авиакомпаний могут в первую очередь бесплатно повысить класс билета.

Эксперты, на которых ссылается издание Express, советуют туристам чаще летать одной авиакомпанией, чтобы заработать больше баллов. Как правило, постоянным клиентам достаётся бесплатное повышение класса, а также другие бонусы.

Также рекомендуется носить в кошельке карту банка, который сотрудничает с той или иной авиакомпанией. С её помощью можно копить мили, регистрационные бонусы, а затем потратить их на бесплатное повышение класса обслуживания.

Чтобы попасть в бизнес-класс, пассажир должен быть соответствующим образом одет. Опрятный внешний вид не гарантирует переход из эконома в бизнес, но у путешественника в сланцах и шортах шансов меньше.

Кроме того, вероятность попасть в бизнес-класс выше, если зарегистрироваться онлайн заранее, а не за несколько часов до вылета.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекли в недалёком будущем повсеместное расширение услуг телефонной связи на борту самолёта. При этом, считают они, это будет востребовано. Но в первую очередь — у пассажиров бизнес-класса.