https://static.news.ru/photo/e6900b18-2405-11ea-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телефонные звонки с борта самолёта станут доступными для пассажиров уже в ближайшие пару лет, считают эксперты. Причём такая услуга будет востребованной, уверены они.

Некоторые крупные арабские авиакомпании предоставляют её уже несколько лет. Остальные перевозчики тоже постепенно внедряют новый сервис. При этом технология wi-fi позволит пассажирам постоянно находиться онлайн, пишет The Sun.

Тем не менее ряд экспертов полагают, что это не лучшая идея. Многие уже сейчас говорят, что не хотят пользоваться этой услугой. Во-первых, это нарушает спокойную обстановку. Во-вторых, подключение к wi-fi в полёте дорого обходится.

Тем не менее, если или когда услуга всё-таки появится, бесполезной она не останется. Ею почти наверняка будут пользоваться состоятельные пассажиры бизнес-класса.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты по информационной безопасности посоветовали избегать любых разговоров с телефонными мошенниками. Аферисты могут использовать любое сказанное по телефону слово против своей жертвы, даже простое «да».