Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 05:04

Турецкий сютлач: нежный рисовый пудинг с хрустящей корочкой. Готовится в духовке — тает во рту и покоряет с первой ложки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вся прелесть сютлача — в дуализме. Снизу — нежнейший, бархатистый, чуть тягучий рисовый крем, а сверху — тонкая, плотная, карамелизованная молочная пленка, которая приятно ломается ложкой. Этот контраст и есть его душа.

Для десерта тщательно промываю 4–5 столовых ложек круглого риса. Заливаю его в кастрюле двумя стаканами воды и варю на среднем огне до полного выкипания воды. Затем вливаю к рису 800 мл молока, довожу до кипения и варю на медленном огне, пока рис полностью не разварится, около 20–25 минут. В отдельной миске смешиваю 3 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала с 200 мл холодного молока и щепоткой ванильного сахара до однородности. Вливаю эту смесь тонкой струйкой в кастрюлю с рисом, постоянно помешивая. Добавляю 150 граммов сахара. Продолжаю варить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет до консистенции очень густой сметаны.

Разливаю горячий пудинг по порционным керамическим формочкам или в одну большую форму. Ставлю формочки в глубокий противень и аккуратно наливаю в противень горячую воду так, чтобы она доходила примерно до половины высоты форм. Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20–25 минут, пока на поверхности не образуется характерная золотисто-коричневая корочка. Достаю, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов. Подаю холодным, можно украсить молотыми фисташками, корицей или лепестками роз.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Семья и жизнь
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Биточки из крабовых, риса и кабачка — вкусные и очень удачные. Готовлю, когда не хочется мясного
Общество
Биточки из крабовых, риса и кабачка — вкусные и очень удачные. Готовлю, когда не хочется мясного
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Семья и жизнь
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Общество
Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко
Никаких заварных кремов! Только этот медовик: влажные, как пух, коржи и крем из вареной сгущенки — просто и гениально
Общество
Никаких заварных кремов! Только этот медовик: влажные, как пух, коржи и крем из вареной сгущенки — просто и гениально
еда
рецепты
рис
десерты
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Купянском
IT-эксперт ответил, как реанимировать телефон после выключения на холоде
Салат «Крабовый экспресс» с крабовыми палочками: сметают первым со стола!
«Я отращу ногти»: Трамп вдохновился маникюром рэп-исполнительницы
Назван неочевидный продукт, помогающий сохранить молодость
Долина резко увеличила число выступлений в 2026 году
Завершение карьеры, здоровье, молитвы за Путина: где сейчас Елена Ваенга
К чему снится тюрьма: предательство или свобода?
Раскрыты детали запрета ЦБ на билеты банка приколов
«Едь и согласуй»: в Киеве велели Зеленскому собираться в Москву
ЕС хочет упростить жизнь ключевым поставщикам газа
В ГД рассказали о сути новой системы образования в вузах в 2026 году
Перечислены «стоп-слова» в комментариях при переводе с банковской карты
Новый роман, съемки в Иране, молчание об СВО: как живет Бондарчук
К чему снится школа: шокирующие секреты сна
«Огневой карман»: эксперт озвучил, какой сюрприз ВС России готовят ВСУ
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля: кого коснется индексация
Трамп назвал кандидата на пост главы впервые созданного спецподразделения
В РУДН раскрыли максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля
Арабских союзников США напугали планы Трампа по Ирану
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.