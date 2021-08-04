Турагентства назвали условие возобновления полётов в Европу

Главным условием для возобновления полётов в европейские и другие страны является признание ими российской вакцины от коронавируса. Об этом в интервью НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Вакцинация стоит на первом месте, также есть необходимость принятия на международном уровне нашей вакцины, поскольку многие страны её не принимают, и тогда для нас эта страна становится закрытой, — сказал он.

Глава организации добавил, что в период пандемии цены на путёвки зависят от типа авиасообщения с конкретной страной. При регулярной перевозке цена высокая. Если страна открывается для всех желающих, турпакеты формируются с использованием чартерных рейсов, и в этом случае стоимость отдыха становится ниже.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) и туробъединениям стран Европы и Азии с предложением восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии.

В АТОР призвали признать, что коронавирус стал частью реальности, и выработать общие правила въезда для невакцинированных и переболевших туристов, а также внедрить стандарты Safe Travel.