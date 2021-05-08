Тучи начали разгонять в Подмосковье перед парадом Победы на Красной площади

https://static.news.ru/photo/8208ddaa-b090-11eb-8614-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тучи начали разгонять в Мособласти перед парадом Победы на Красной площади, передаёт РИА Новости со ссылкой на синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «бомбят» юго-запад, оттуда идёт вынос воздушных масс.

Тучи начали разгонять в Подмосковье перед парадом Победы в Москве, — заявил эксперт.

Он отметил, что 9 мая с 10:00 до 11:00 сохранится 10-балльная, то есть сплошная облачность с нижней кромкой 300–500 метров, местами при дожде 200–300 метров. Видимость составит 4–6 км.

Ранее сообщалось, что погода, которая резко испортилась в Москве в канун Дня Победы, может внести коррективы в проведение парада на Красной площади. В частности, под вопросом оказалась воздушная часть празднования, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В предыдущие годы уже бывало, что пролёт самолётов и вертолётов из-за дождя и плохой видимости отменяли.

Если авиапарад в этом году всё-таки состоится, то в небо над Кремлём и Красной площадью поднимутся 76 воздушных судов — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне.