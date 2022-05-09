Трёхдневная рабочая неделя началась в России

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Роструд напомнил о начале короткой рабочей недели в связи с празднованием Дня Победы. Первым рабочим днём станет среда, 11 мая, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Затем последуют ещё два рабочих дня — четверг, 12 мая, и пятница, 13 мая.

При пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 7 по 10 мая включительно. Напомним, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад, — сказано в сообщении.

Работники с неустановленным окладом за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, напомнили в Роструде. Размер этого вознаграждения устанавливается колдоговором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Ранее сообщалось, что короткая рабочая неделя началась в России 4 мая, после её окончания последовали четырёхдневные выходные. Роструд уточнил, что 3 мая в России отдыхали из-за переноса выходного с 1 мая — Дня весны и труда, который относится к нерабочим праздничным дням.