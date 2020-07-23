Трёх фигурантов дела о гибели главы Total признали виновными

https://static.news.ru/photo/eaabe99c-cced-11ea-88d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Круглов и Роман Дунаев Фото: Антон Денисов/РИА Новости

По решению столичного Солнцевского суда трое фигурантов дела о гибели главы нефтегазовой компании Total из Франции Кристофа де Маржери в результате авиакатастрофы были признаны виновными. Речь идёт о руководителе полётов центра управления воздушным движением Романе Дунаеве, диспетчере Александре Круглове и диспетчере руления Надежде Архиповой.

Ранее сторона обвинения попросила лишения свободы их на 6 лет и 2 месяца, 6 лет, 5 лет и 10 месяцев соответственно. Адвокаты, в свою очередь, настаивали на невиновности подзащитных.

Приговор фигурантам дела огласила судья Екатерина Гришина.

Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц, — цитирует судью РИА Новости.

Предполагается, что этим же днём судья огласит и наказание для признанных виновными граждан.

Авиакатастрофа во Внуково случилась в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. Самолёт Dassault Falcon 50EX, в котором находились два пилота, бортпроводник и глава Total, при разбеге столкнулся с аэродромной снегоуборочной машиной. В результате он упал и загорелся. Все четыре человека погибли.

СКР предъявил обвинения по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, ведущему инженеру аэродромной службы «Внуково» Владимиру Леденёву, Дунаеву, Круглову, Архиповой и диспетчеру-стажёру Светлане Кривсун. Никто из них не признал вину.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2017 году суд приговорил Мартыненко и Леденёва к четырём и трём годам лишения свободы соответственно, но они оба были освобождены по амнистии. Материалы в отношении остальных были возвращены в прокуратуру. С Кривсун все обвинения сняли.