Трёх бывших полицейских, обвиняемых по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, перевели из изолятора временного пребывания на Петровке в СИЗО № 4. Там они будут находиться в одних камерах с бывшими правоохранителями.
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По словам правозащитницы, главный фигурант дела Ляховец был переведён из СИЗО «Лефортово» обратно в ИВС прямо в тюремной робе для проведения следственных мероприятий.
Как писал NEWS.ru, бывшие стражи порядка подозреваются в фальсификации уголовного дела против Голунова, обвинённого в распространении наркотиков. Следствие считает, что задержанные полицейские входили в преступную группу, которой руководил начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.
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