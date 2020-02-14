https://static.news.ru/photo/109b3376-4f15-11ea-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Трёх бывших полицейских, обвиняемых по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, перевели из изолятора временного пребывания на Петровке в СИЗО № 4. Там они будут находиться в одних камерах с бывшими правоохранителями.

Как сообщила ТАСС член ОНК Марина Литвинович, речь идёт о Романе Феофанове, Акбаре Сергалиеве и Максиме Уметбаеве. Ещё двое обвиняемых, Игорь Ляховец и Денис Коновалов, находятся на Петровке.

По словам правозащитницы, главный фигурант дела Ляховец был переведён из СИЗО «Лефортово» обратно в ИВС прямо в тюремной робе для проведения следственных мероприятий.

Как писал NEWS.ru, бывшие стражи порядка подозреваются в фальсификации уголовного дела против Голунова, обвинённого в распространении наркотиков. Следствие считает, что задержанные полицейские входили в преступную группу, которой руководил начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.