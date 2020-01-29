https://static.news.ru/photo/076a666c-4265-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geng Yuhe/Global Look Press

Трёх человек, прилетевших из Китая в Уфу, проверяют на коронавирус. Двух взрослых и маленького ребёнка госпитализировали в инфекционную больницу из-за резко поднявшейся температуры. Они прибыли в Уфу из китайского города Санья 27 января.

Всех троих госпитализировали, отобрали анализы, проверяем на весь спектр вирусов, в том числе на коронавирус, — сообщил начальник отдела надзора на транспорте Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.

По его словам, их анализы уже доставлены в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан. Результат должен быть готов 30 января, передаёт РИА Новости.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин определил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.