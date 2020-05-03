Трудник монастыря под Калугой госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Трудник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря в Калужской области госпитализирован в областную инфекционную больницу с пневмонией.

Он обратился к врачам 30 апреля. Специалисты подозревают у него коронавирусную инфекцию. Также госпитализированы его супруга и мать. Результаты анализов ожидаются 4-5 мая.

1 мая насельники монастыря отказывались пускать к себе медиков для забора анализов на коронавирусную инфекцию. Монахи согласны сдать анализы, только если заболевание подтвердиться у трудника. 3 мая монастырский врач осмотрел братию и не нашёл у них признаков ОРВИ. Температура тела у всех нормальная.

Монастырь закрыт для паломников до 11 мая, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл отстранил от работы клирика Николо-Перервинского монастыря за нарушение правил богослужения, которые были введены из-за пандемии коронавируса.