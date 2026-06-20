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20 июня 2026 в 13:00

Тру масло в муку, а орехи измельчаю ножом — соединяю и выпекаю: хрустящая баклава с медом

Фото: D-NEWS.ru
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Баклава с грецкими орехами и медом — это восточный десерт с хрустящим слоеным тестом, ореховой начинкой и медовой пропиткой. Тесто на сметане и масле получается нежным, а начинка придает воздушность и насыщенный вкус.

Для теста возьмите: 380 г муки, 150 г холодного масла, 3 желтка, 150 г сметаны, 1/2 ч. л. соды, 1/3 ч. л. соли. Для начинки: 200 г грецких орехов, 3 белка, 100 г сахара.

Рецепт: масло натрите на терке в муку, добавьте желтки, сметану, соду и соль, замесите тесто. Разделите на 2 части, уберите в холодильник на 30 минут. Орехи измельчите. Белки взбейте с сахаром в устойчивую пену, вмешайте орехи.

Раскатайте каждую часть теста в пласт. На один пласт выложите начинку, накройте вторым, защипните края. Сделайте надрезы ножом в виде ромбиков. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Сразу после выпечки полейте баклаву медом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Баклава получилась с хрустящим тонким тестом, которое тает во рту, оставляя послевкусие жареных грецких орехов и ароматного меда. Совет: перед выпечкой смажьте баклаву желтком для глянцевой корочки.

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Проверено редакцией
Общество
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выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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