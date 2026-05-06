Тру 2 картошки и при жарке добавляю яйцо — через 10 минут подаю драник на завтрак: 2 ингредиента

Из картошки и яиц можно приготовить идеальный завтрак буквально за 10 минут. Золотистый картофельный драник и нежное яйцо с жидким желтком создают идеальное сочетание для сытного начала дня.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 средние картофелины, 1 яйцо, соль, перец, растительное масло.

Как приготовить

Картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок, посолите. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите картофель, формируя круглый драник. Жарьте на среднем огне до румяной корочки (3–4 минуты). Аккуратно переверните драник. Сразу разбейте яйцо на драник, посолите, поперчите. Накройте крышкой и жарьте еще 2–3 минуты до желаемой готовности яйца. Подавайте горячим.

