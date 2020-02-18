https://static.news.ru/photo/8e56fad4-523a-11ea-b6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три пациента находятся в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус. Они прибыли из Китая. Об этом сообщает департамент здравоохранения области.

Пациенты находятся в инфекционном отделении ОДКБ № 2, где проходят лечение от ОРВИ. Их анализы направлены в Референс-центр города Новосибирска для проверки на коронавирус. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщили в департаменте.

О вспышке коронавирусной инфекции стало известно 31 декабря 2019 года в городе Ухань. Возбудителем болезни является коронавирус, получивший название COVID-19. В настоящий момент коронавирусом заражены более 73 тысячи человек, в основном в Китае, погибли более 1,8 тысяч.

NEWS.ru сообщал, что глава госпиталя Ухани умер от коронавируса. Газета «Жэньминь Жибао» написала, что мужчина стал первым главой медицинского учреждения, скончавшийся от нового заболевания. Кроме того, скончался врач из Ухани, который одним из первых сообщил о вспышке эпидемии коронавируса. Власти Китая запретили мужчине рассказывать об эпидемии после того, как 30 декабря он написал в социальных сетях о зафиксированных случаях новой болезни.