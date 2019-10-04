https://static.news.ru/photo/edee4db4-7abb-11e9-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ростовский областной суд приговорил трёх жителей Ростова-на-Дону к тюремному заключению за подготовку массовых беспорядков.

Влада Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шамшина задержали в ноябре 2017 года во время пикета у здания обладминистрации. Их обвинили в связях с запрещённым в России движением «Артподготовка», организованным Вячеславом Мальцевым, и в подготовке массовых беспорядков.

Как передаёт «Интерфакс» , Мордасов по предъявленным обвинениям получил шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима, Сидорова приговорили к шести с половиной годам, Шамшину дали три года лишения свободы условно. Защита Мордасова и Сидорова намерена обжаловать приговор. Юристы считают доводы следствия безосновательными из-за отсутствия состава преступления и ложных показаний. Осуждённые также утверждают, что их били на допросах.

Следствие называло Мордасова и Сидорова администраторами Telegram-чата «Артподготовки», а Шамшин, по версии обвинения, был участником этого чата.

Бывший депутат Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев назначил на 5 ноября 2017 года «революцию» в России. ФСБ посчитало, что оппозиционер создал своё движение для содействия свержению власти в стране. Мальцев выехал за пределы России летом 2017 года, чтобы избежать уголовного преследования. В октябре 2017 года суд Красноярского края запретил «Артподготовку» в РФ, признав её экстремистским движением.

Как сообщал News.ru, в апреле трёх сторонников «Артподготовки» осудили на разные сроки в Новосибирске, признав их виновными в организации массовых беспорядков.