Трое россиян и два иностранца задержаны за незаконную добычу кречетов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району задержали трёх россиян и двух иностранцев за незаконную добычу соколов-кречетов на Камчатке, у браконьеров изъяли 11 птиц. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передаёт ТАСС.

В одном из частных домовладений в посёлке Оссора Карагинского района Камчатского края в оборудованном тайнике обнаружено и изъято шесть соколов-кречетов, средства для их отлова и транспортировки. На территории Камчатского и Приморского краёв задержаны три гражданина Российской Федерации и два иностранца, причастные к противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже в Петропавловске-Кaмчатском были изъяты ещё пять кречетов. Все птицы были занесены в Краcную книгу. Ущерб от действий браконьеров превысил 13 млн рублей.

В браконьерстве подозреваются три меcтных жителя в возрасте от 34 до 57 лет, они собирались продать птиц двyм иностранцам. Им грозит уголовное преследование за незаконную добычу и оборот «особо ценных животных».

Все птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания, — сообщили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Валерий Рашкин, подозреваемый в охоте на лося, может получить до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Парламентария задержали в Саратовской области 29 октября, в багажнике его автомобиля нашли тушу животного.