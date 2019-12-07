https://static.news.ru/photo/cf566f90-192a-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что мусорные полигоны в Волоколамске, Люберцах и Серпухове закроют до конца 2020 года.

«Ядрово» должны закрыть в Волоколамске, ещё одну свалку мы должны закрыть в Люберцах. И ещё одну — в Серпухове, «Лесная», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Власти Московской области не планируют повышать тарифы за вывоз мусора, заверил губернатор.

В 2019 году Московская область начала переход на новую систему обращения с отходами. Тариф на вывоз мусора был включён в статью за содержание и ремонт домов и составил 8 рублей за 1 кв. м жилья.

Ранее News.ru писал, что штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в Подмосковье обнаружил в лесах 156 проблемных «точек».