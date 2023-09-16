Три космонавта с корабля «Союз МС-24» перешли на борт МКС

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара совершили переход с российского корабля «Союз МС-24» на борт Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. На МКС их встретили семь других космонавтов из России, США, Дании и Японии.

Также «Союз МС-24» доставил на станцию около 120 кг полезных грузов, включая фото- и видеоаппаратуру, бортовую документацию, рационы питания, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов. Во время экспедиции будет проведено 70 различных испытаний.

Ранее пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на землю. Кроме Федяева, на корабле находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди. Корабль совершил приводнение у берегов штата Флорида в 07:18 по московскому времени. Для возвращения на Землю экипажу понадобилось 17 часов. За короткий промежуток времени Crew Dragon прошел плотные слои атмосферы, а на высоте около 5,5 км были выпущены его основные парашюты.