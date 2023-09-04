Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю NASA: космический корабль Crew Dragon-6 с космонавтом Федяевым вернулся на Землю

Фото: nasa.gov

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на землю, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Кроме Федяева, на корабле находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

По данным NASA, корабль совершил приводнение у берегов штата Флорида в 07:18 по московскому времени. Для возвращения на Землю экипажу понадобилось 17 часов. За короткий промежуток времени Crew Dragon прошел плотные слои атмосферы, а на высоте около 5,5 км были выпущены его основные парашюты.

Ранее корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Это произошло в 14:05 по московскому времени. Процесс был отложен с 1 сентября из-за сложных погодных условий в районе приводнения.

В конце августа 2023 года космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входил Константин Борисов, достиг МКС и успешно пристыковался к станции. На борту также находились астронавты Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава. По словам представителей NASA, они останутся там на шесть месяцев. Стыковка была выполнена в автоматическом режиме. Корабль прибыл к космической станции 27 августа в 16:16 по московскому времени.