Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту отстыковался от МКС NASA: пилотируемый корабль Crew Dragon с Андреем Федяевым отстыковался от МКС

Фото: nasa.gov

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Кроме Федяева, на корабле находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди.

По данным NASA, отстыковка произошла в 14:05 по московскому времени. Она была отложена с 1 сентября из-за сложных погодных условий в районе приводнения. В настоящее время приводнение запланировано на 4 сентября.

Ранее космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входил Константин Борисов, достиг МКС и успешно пристыковался к станции. На борту также находились астронавты Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава. По словам представителей NASA, они останутся там на шесть месяцев. Стыковка была выполнена в автоматическом режиме. Корабль прибыл к космической станции 27 августа в 16:16 по московскому времени.

Это был седьмой запуск корабля Crew Dragon к станции. Борисов стал третьим российским космонавтом, принявшим участие в перекрестных полетах РФ и США. Его предшественником является Андрей Федяев, который входил в состав экипажа Crew-6. Космонавтка Анна Кикина при этом стала первым отечественным специалистом, опробовавшим программу перекрестных полетов.