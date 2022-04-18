Три человека пострадали при обстреле села Головчино в Белгородской области

Три человека получили ранения в результате обстрела населённого пункта Головчино Белгородской области со стороны Украины, написал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в ходе обстрела также пострадали более 30 домов, которые начнут восстанавливать уже сегодня, газоснабжение и электроэнергию восстановят в ближайшие часы.

Три человека пострадали. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей, — сообщил губернатор.

Ранее Гладков рассказал о том, что в ходе обстрела села Головчино пострадал один человек. Он пообещал предоставить более подробную информацию позже, после обхода села.

До этого стало известно, что режим ЧС, введённый в Климовском районе Брянской области после обстрела ВСУ, отменён с 18 апреля. Об этом сообщили в правительстве области. В районе, пострадавшем от обстрела, создана комиссия по оценке причинённого ущерба, ликвидации последствий и для оказания адресной помощи пострадавшим. Сообщалось, что после обстрела со стороны Украины территории Брянской области четверо жителей посёлка Климово остаются в стационарах. Двое пострадавших в тяжёлом состоянии.