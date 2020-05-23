Индекс самоизоляции в Москве зафиксировали на отметке 3,8

https://static.news.ru/photo/f57f3594-9d91-11ea-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство жителей Москвы остаются дома в воскресенье 24 мая 2020 года в рамках действия режима самоизоляции. По информации на 09:00, показатель составляет 3,8 из 5, как и в два предыдущих воскресенья — 17 и 10 мая.

Значение выше среднего. По данным «Яндекса», больше всего домоседов зафиксировано в некоторых городах Мособласти — в Лыткарино (4,3), Королёве (4,2) и Фрязино (4,2). Указ главы мегаполиса Сергея Собянина о режиме самоизоляции действует до 31 мая.

С 12 мая в городе ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах, такси и на работе. Нарушителям может грозить штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, главврач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников пересчитал официальные данные по количеству заражённых коронавирусом в России. По мнению медика, в стране осталось около 130 тысяч пациентов, из которых лишь 7 тысяч человек — тяжелобольные.