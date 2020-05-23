Индекс самоизоляции в Москве зафиксировали на отметке 3,8

Большинство жителей Москвы остаются дома в воскресенье 24 мая 2020 года в рамках действия режима самоизоляции. По информации на 09:00, показатель составляет 3,8 из 5, как и в два предыдущих воскресенья — 17 и 10 мая.
Значение выше среднего. По данным «Яндекса», больше всего домоседов
С 12 мая в городе ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах, такси и на работе. Нарушителям может грозить штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, главврач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников пересчитал официальные данные по количеству заражённых коронавирусом в России. По мнению медика, в стране осталось около 130 тысяч пациентов, из которых лишь 7 тысяч человек — тяжелобольные.
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