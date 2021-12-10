Треть россиян опасается введения цифровых паспортов

32% российских граждан опасаются перехода на электронные паспорта из-за возможной утечки информации и мошеннических действий. Такие данные содержатся в опросе аналитического центра НАФИ, передаёт РБК. Не боятся цифровых документов 45% граждан, больше половины из них — представители молодёжи.

Треть россиян (32%) сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников, — говорится в исследовании.

Так, 6% боятся утери смарт-карты, на которой будут содержаться данные цифрового паспорта, 4% опасаются сбоев при использовании, ещё 4% вовсе не доверяют инициативе. 3% респондентов боятся злоупотребления контролем со стороны властей.

При этом 45% опрошенных не видят никаких рисков в применении электронных паспортов, среди них 56% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 51% тех, кто высоко оценил уровень своего достатка. Однако к оформлению цифрового документа сразу после запуска системы готовы лишь 11% опрошенных, среди них 51% представителей молодёжи, а 49% граждан пенсионного возраста не собирается оформлять такие документы.

27% опрошенных россиян пожелали сначала понаблюдать за работой системы, а затем, возможно, оформить цифровой паспорт. 38% респондентов вообще не знают о такой инициативе.

Опрос НАФИ проведен в ноябре 2021 года в 53 регионах России, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по обеспечению защиты личных данных граждан. Он указал на многочисленные случаи утечки такой информации и злоупотребления ей. По данным исследования АНО «Диалог», россияне оценили уровень безопасности личных данных при использовании государственных цифровых сервисов на 2,3 балла из пяти возможных.