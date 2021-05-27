Треть россиян хотели бы приходить на работу с животными

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Около трети россиян (31%) хотели бы иногда приходить на работу с домашними питомцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Идею присутствия в офисе животных поддерживают преимущественно женщины — 67%. Среди мужчин положительно к ней отнеслись 33% респондентов.

Чаще за возможность брать с собой на работу питомцев высказывались участники опроса в возрасте 25-34 лет — 45%. Среди лиц старше 45 лет готовы делить офис с четвероногими только 21%.

Исследование проводилось сервисом «Зарплата.ру» 22-26 мая во всех регионах России. В нём приняли участие 2 225 человек.

Ранее сомнолог Елена Царёва порекомендовала не разрешать домашним животным спать с хозяевами в одной кровати. По её словам, питомцы нередко бывают беспокойны, а также обычно просыпаются чаще хозяев. Это может привести к дефициту сна у человека. Кроме того, существует риск развития аллергии.