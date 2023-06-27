Тренер рассказала о диете, которая поможет не набрать вес на отдыхе Тренер Осипенко посоветовала питаться по принципу «радужной диеты», чтобы не набрать вес на отдыхе

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Не набрать вес на отдыхе поможет принцип так называемой «радужной» диеты, рассказала фитнес-тренер Мария Осипенко. В разговоре с «Газетой.Ru» она пояснила, что данный принцип заключается в большом количестве разнообразных овощей и фруктов, а также зелени в рационе. Кроме того, нужно следить за балансом в еде и напитках. Так, стоит пить больше чистой воды, чтобы в организме не возникало застоев.

Питание должно быть выстроено по принципу радуги — с разнообразием фруктов и овощей в рационе. Старайтесь употреблять в пищу больше зелени — в ней содержится много полезных макроэлементов, — пояснила специалист.

По словам тренера, нельзя винить себя за срывы. Это окажет дополнительный стресс, отразится на настроение и состоянии здоровья. В случае, если не удалось удержаться во время еды от излишеств, следует увеличить время прогулки или любой другой физической активности.

Осипенко уточнила, что иногда несколько тысяч шагов в день могут оказаться эффективнее интенсивной тренировки. Она посоветовала во время отдыха чаще выходить на прогулки: движение оздоравливает организм, улучшает физическую форму и психологическое состояние, а также поддерживает гормональный фон. Также можно отнести к физическим активностям на отдыхе танцы и плавание.

Тренер отметила, что главная цель отпуска заключается в сохранении молодости и красоты. В связи с этим она советует расслабить нервную систему. Осипенко подчеркнула, что при нормальном психологическом состоянии человек не захочет заедать проблемы.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее посоветовала родителям при планировании отдыха с детьми учитывать их интересы. По ее словам, детям старше трех лет интересно посещать различные мероприятия, аттракционы, батуты, зоопарки и концерты, тогда как с подростками нужно договариваться.