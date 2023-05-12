Трехлетняя девочка с глубоким ожогом десять дней ждала помощи врачей В Петербурге трехлетняя девочка с глубоким ожогом десять дней ждала помощи врачей

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге в психоневрологическом детском доме трехлетняя девочка обожглась кипятком. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что пострадавшая была доставлена в больницу только спустя десять дней. Все это время воспитанницу якобы пытались лечить самостоятельно.

Девочка была доставлена в больницу с глубоким ожогом левой стопы. По предварительным данным, пострадавшая получила травму из-за недосмотра 55-летней медсестры.

Материалы дела были переданы в Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик ранее выпил жидкость для розжига и отравился. Ребенка госпитализировали с химическим ожогом внутренних органов в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Терапевт Павел Раменский рассказал, что при ожоге кипятком в домашних условиях необходимо снять мокрую одежду, особенно в том случае, если она сделана из синтетических материалов. После этого, не задевая вздувшиеся пузыри, следует поместить пораженный участок тела под холодную проточную воду с несильным напором. По его словам, для этого также можно использовать таз или ванну с водой.