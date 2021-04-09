«Требуют 1,5 млн рублей»: ульяновского заключённого не лечат и шантажируют

Человек, называющий себя заключённым ИК-2 по Ульяновской области, утверждает, что в колонии его лишили инвалидности, не дают возможности сделать трансплантацию почки, а также вымогают 1,5 млн рублей и мешают просить о помиловании. Ранее это же учреждение обвиняли в том, что заключённые там якобы изготавливают подделки Dolce & Gabbana для последующей продажи.

В редакцию NEWS.ru поступило видеообращение от человека, который утверждает, что он — заключённый исправительной колонии № 2 Ульяновской области Мартикян Назарет Размикович. Мужчина рассказывает о том, что сотрудники колонии не оказывают ему должного лечения и не дают возможности попросить о помиловании.

В данный момент у меня одна почка полностью высохла, правой почки осталось четыре сантиметра. У меня есть все документы, диагноз нефролога о том, что мне нужны срочно трансплантация почки и подключение диализа. Однако с меня за это требуют деньги — 1,5 млн рублей. Я обращался и в ОСБ (отдел собственной безопасности. — NEWS.ru), и в Следственный комитет, но следователь отказался возбуждать дело. Я не знаю уже, куда обращаться, — говорит Мартикян.

Мужчина продолжает и рассказывает о том, что его московский адвокат попросил записать видеообращение, чтобы всё было «как надо». Мартикян также жалуется на бездействие начальника медсанчасти по имени Олеся, которая сняла ему инвалидность. По словам мужчины, он — инвалид второй группы. «Она отняла всё у меня», — жалуется Мартикян.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также, как утверждает заключённый, ему не дают писать прошение о помиловании и советуют обратиться к президенту Владимиру Путину за деньгами.

Говорят, что нужно, чтобы у тебя было девять детей, шесть из которых — Герои России, — говорит мужчина.

Данное видео попало в редакцию NEWS.ru благодаря правозащитнику и редактору портала Gulag-info Антону Дроздову. По его словам, то, что осуждённому Мартикяну должностные лица учреждения советуют обратиться за финансовой помощью к президенту России, но при этом препятствуют подаче ходатайства о помиловании, следует расценивать как издевательство над личностью, унижение чести и достоинства человека.

Требование денежных средств с осуждённого Назарета Мартикяна следует расценивать как вымогательство взятки должностным лицом. Кроме того, из видеообращения осуждённого следует, что последнему не оказывается надлежащая медицинская помощь, что может говорить о признаках состава преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ. Антон Дроздов редактор Gulag-info редактор Gulag-info

В ИК-2 оперативно комментировать ситуацию NEWS.ru отказались.

По телефону мы не можем комментировать. Сейчас я даже не могу сказать, есть ли у нас такой заключённый, нужно проверять. Приезжайте, записывайтесь на приём, — заявил заместитель начальника колонии Дмитрий Терёхин.

Сам заключённый в беседе с NEWS.ru рассказал, что к нему приходили люди из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и обещали помочь, но это ни к чему не привело.

В медсанчасти мне несколько раз давали лекарства не от тех болезней. Говорили, что у меня ВИЧ и туберкулёз, но ничем из этого я не болею. Просто выманивают деньги, — заявил Мартикян.

Связаться с представителями местной ОНК не получилось. В аппарате уполномоченного по правам человека Ульяновской области заявили, что омбудсмен Сергей Люльков на совещании. Там обещали перезвонить, когда тот освободится, однако к моменту выхода материала с редакцией так и не связались.

Также в нашем распоряжении оказались снимки документов о медицинском исследовании Назарета Мартикяна. В них говорится о найденных дефектах здоровья, в частности, о нефропатии, левостороннем нефросклерозе и дивертикулите.

Антон Дроздов считает, что видеообращением Мартикяна должны заинтересоваться соответствующие силовые структуры, которые обязаны в том числе провести психофизиологическую экспертизу с последующим приобщением результатов исследования к материалам проверки, а затем и уголовного дела.

В уголовно-исполнительной системе Ульяновской области на протяжении длительного времени царило беззаконие. Попустительство и грубое нарушение дисциплины среди должностных лиц управления привело к совершению должностных преступлений в подведомственных подразделениях региона, — уверен редактор Gulag-info.

В первую очередь он имеет в виду громкую историю о том, что в ИК-2 якобы делают поддельные вещи бренда Dolce & Gabbana и продают их. Telegram-канал Mash публиковал видео, на котором, как утверждает СМИ, заключённые в гаражах делают мебель. Во ФСИН заявили , что эти сообщения не соответствуют действительности.

Сейчас сменился начальник управления, который, я надеюсь, произведёт ряд увольнений с целью исключения таких вопиющих случаев в дальнейшей работе УФСИН России по Ульяновской области, —говорит Дроздов.

В настоящее время правозащитники готовят обращение на имя директора ФСИН России Александра Калашникова, а также руководителей УОМСО ФСИН России Александра Приклонского и Ирины Ларионовой, в котором будет поставлен вопрос об отстранении сотрудников МСЧ УФСИН России по Ульяновской области от занимаемых должностей.