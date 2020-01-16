https://static.news.ru/photo/70742220-3850-11ea-86f4-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска банка «Восточный» к Evison Holdings и основателю Baring Vostok Майклу Калви на сумму 8,8 млрд рублей. Суть претензии заключается в искажении ответчиками финансовой отчётности.

По словам истца, ответчики нарушили правовой акт по формированию резервов банка на возможные потери по ссудам, из-за чего возникла необходимость провести дорезервирование из собственных средств банка.

В свою очередь представители Evison Holdings опротестовали иск, заявив об отсутствии основания для спора в российском арбитраже, так как до этого требования о взыскании убытков были озвучены компанией «Финвижн холдингс» в Лондонском международном третейском суде.

Истец хочет дважды получить возмещение убытков, — заявил юрист компании Кирилл Рубальский, отметив, что стороны договорились разрешить споры в лондонском суде.

Представитель «Восточного» Мария Сотникова, в свою очередь, сообщила, что требования, заявленные в лондонском суде, не являются тождественными с данным иском.

В итоге суд отклонил заявление Evison Holdings и решил приступить к рассмотрению иска, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд продлил меру пресечения четырём фигурантам дела Baring Vostok: основателю фонда Майклу Калви, финансовому директору фонда Филиппу Дельпалю, бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, а также экс-директору по инвестициям Александру Цакунову.