Травматолог объяснил, как избежать травм при падении в гололед Травматолог Бактышев посоветовал при падении в гололед сгруппировать руки

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Чтобы уменьшить вероятность получения травм при падении в гололед, важно падать не упираясь на ладонь, так как в таком случае на руку приходится высокая нагрузка, из-за чего ее можно сломать, рассказал РИАМО травматолог-ортопед Данил Бактышев. По его словам, руки при падении должны быть сгруппированы и согнуты в локтях под прямым углом, а страховаться, если это необходимо, нужно не одной, а двумя руками. Также врач добавил, что высокий подъем обуви, обеспечивая хорошую фиксацию, спасет при падении от перелома лодыжек и других травм.

Очень часто мы падаем на руки, на ладони. Тогда вся нагрузка при падении идет на выставленную руку. При падении на гололеде лучше страховаться двумя руками, чтобы нагрузка направлялась не на предплечье, а именно на ладонь, тогда будет меньше шансов получить перелом руки, — подчеркнул Бактышев.

Травматолог рассказал, что часто в гололед люди получают травмы затылочной части головы. Чтобы избежать этого, врач посоветовал сгибать голову и поджимать подбородок к грудной клетке при падении на льду.

Травматолог Терновой ранее отметил, что самыми частыми травмами при падении на лед являются перелом лучевой кости в районе запястья, у пожилых людей часто встречается перелом шейки бедренной кости. Перелом лодыжек случается как у молодых, так и пожилых, зачастую возникают черепно-мозговые травмы при ударе затылком о лед. При гололеде всегда нужно смотреть под ноги, крайне нежелательно отвлекаться на телефон и держать его в руке, чтобы было на что упереться.