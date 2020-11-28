Траты жителей РФ на Новый год не упали из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/d41b970a-321d-11eb-979d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса не привела к снижению затрат жителей России на празднование Нового года.

Россияне в среднем потратят на праздник 18,3 тысячи рублей, что на 300 рублей больше, чем год назад, пишет РБК со ссылкой на данные опроса.

При этом уже более трети россиян полностью составили бюджет на приближающиеся праздники, а 44% опрошенных заявили, что не планируют траты к Новому году.

Отмечается, что женщины чаще мужчин планируют расходы на праздники заранее, в то время как мужская половина населения России закладывает больше на расходы.

В исследовании участвовали 5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 17 по 24 ноября в 759 населённых пунктах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин уточнял формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, писал NEWS.ru.