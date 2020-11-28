Траты жителей РФ на Новый год не упали из-за пандемии

Пандемия коронавируса не привела к снижению затрат жителей России на празднование Нового года.
Россияне в среднем потратят на праздник 18,3 тысячи рублей, что на 300 рублей больше, чем год назад,
При этом уже более трети россиян полностью составили бюджет на приближающиеся праздники, а 44% опрошенных заявили, что не планируют траты к Новому году.
Отмечается, что женщины чаще мужчин планируют расходы на праздники заранее, в то время как мужская половина населения России закладывает больше на расходы.
В исследовании участвовали 5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 17 по 24 ноября в 759 населённых пунктах.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин уточнял формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, писал NEWS.ru.