https://static.news.ru/photo/25075822-4e88-11ea-9feb-fa163e074e61_660.jpg Заки Мусин Фото: zaki_lucky/instagram.com

Переодевающийся женщиной бисексуальный уроженец Уфы по имени Заки Мусин станет участником шоу «Холостяк». Он поборется за победу с 24 девушками.

Lenta.ru пишет , что 27-летний Мусин часто говорит о себе в женском роде и по его собственным словам, выглядит лучше некоторых женщин. При этом мужчина отрицает однополые браки, но признаёт собственную бисексуальность.

Я осознаю, что родился мальчиком, и сколько бы операций ни делать, я не стану полноценной девочкой, — заявил Мусин.

Трансвестит поборется за руку и сердце стоматолога Антона Криворотова. Среди его соперниц — бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и экс-супруга топ-менеджера ЛУКОЙЛа Лиза Адаменко.

Как писал NEWS.ru, участницей нового сезона может стать актриса Полина Гренц, прославившаяся благодаря сериалу «Физрук» с Дмитрием Нагиевым.