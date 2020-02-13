Переодевающийся женщиной бисексуальный уроженец Уфы по имени Заки Мусин станет участником шоу «Холостяк». Он поборется за победу с 24 девушками.
Lenta.ru
Я осознаю, что родился мальчиком, и сколько бы операций ни делать, я не стану полноценной девочкой, — заявил Мусин.
Трансвестит поборется за руку и сердце стоматолога Антона Криворотова. Среди его соперниц — бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и экс-супруга топ-менеджера ЛУКОЙЛа Лиза Адаменко.
Как писал NEWS.ru, участницей нового сезона может стать актриса Полина Гренц, прославившаяся благодаря сериалу «Физрук» с Дмитрием Нагиевым.
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