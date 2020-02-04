https://static.news.ru/photo/0746d8f8-473f-11ea-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что понятия брака как союза мужчины и женщины необходимо закрепить в Конституции РФ. По его словам, это создаст барьер для попыток прописать дополнительные права для ЛГБТ.

Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России, — заявил политик, выступая в ГД.

Вице-спикер ПАСЕ отметил, что принимаемые различными международными институтами меры не должны идти вразрез с Основным законом. Некоторые страны пытаются навязать закон, нацеленный не на сохранение семьи, а на её раскол, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что к законопроекту об изменениях в Конституцию поступило 65 поправок. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поправки требуют «всестороннего изучения».

ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно относятся к инициативам российского президента. Больше всего граждан интересуют изменения в социальном блоке: предлагается закрепить индексацию пенсий и пособий.