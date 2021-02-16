Только 14% работодателей выпишут премии к 8 марта

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Премии к Дню защитника отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) не будут платить почти 80%. И только 14% предусмотрели траты на эти цели.

Ещё 7% затрудняются ответить, потому что не знают, предусмотрены ли в их компаниях праздничные премии, сказано в опросе, результаты которого опубликовал ТАСС.

Оказалось, что в 2020 году 10% компаний поощрили работников 23 февраля и 8 Марта. В основном на премии тратится малый бизнес (18% — к 23 февраля и 21% — к 8 марта). А вот в компаниях, где работают от сотни до тысячи человек, обычно дарят подарки (46% и 49%, соответственно).

На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвёртый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам, — сказано в исследовании.

Опрос проводился в 184 российских городах во всех субъектах с 1 по 12 февраля.

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