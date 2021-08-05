Точка воли в конце: как выходят на свободу «смертники» 90-х

По данным ФСИН, в колониях особого режима в РФ содержатся свыше 500 заключённых, которым благодаря введению моратория на смертную казнь этот вид наказания заменили на пожизненное лишение свободы, также более чем десяти осуждённым вместо высшей меры дали 25 лет тюрьмы. Поскольку расстрелы не приводятся в исполнение примерно на протяжении этого же времени, некоторые из данных граждан могут выйти на свободу уже в ближайшие годы. К тому же по отбытии четвертьвекового срока сидящие пожизненно имеют право на условно-досрочное освобождение. NEWS.ru узнал, как это отразится на обстановке в стране, а также вспомнил несколько историй с выходом на волю особо опасных преступников.

«Больше всех повезло»

Всего, как пишут «Известия», сегодня в колониях находятся 538 осуждённых, которым смертную казнь заменили на пожизненные сроки. Ещё 11 человек, приговорённые ранее к высшей мере наказания, получили вместо пожизненных сроков по 25 лет заключения. Почти все они, по данным ФСИН, «совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений».

В тюремном ведомстве подтвердили, что часть из них может закончить отбывание срока в 2021-м или в 2022 году, поскольку последний раз смертный приговор приводился в исполнение в РФ около 25 лет назад — в 1996-м.

Мораторий на исполнение высшей меры наказания в России был введён 16 апреля 1997 года. Тогда Москва подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Несмотря на это, суды некоторое время продолжили приговаривать россиян к расстрелу. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 1997 году высшую меру наказания получили 106 человек, в 1998-м — 116, в 1999-м — 18.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале 1999 года Конституционный суд РФ дал разъяснения о незаконности вынесения санкции в виде смертной казни. Поэтому до данного важного решения, как отметил главный научный сотрудник Института проблем развития науки РАН Сергей Максимов, высшая мера наказания продолжала назначаться, но в исполнение сразу после введения моратория не приводилась.

Как уточнила NEWS.ru член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и журналист Ева Меркачёва, люди, которые отсидели 25 лет, нуждаются в социализации. Они зачастую не понимают, что такое мобильный телефон, как пользоваться такси и общественным транспортом, поскольку некоторые из них живут в реалиях ещё советских времён.

Эти 11 персонажей — это те люди, которым больше всех повезло. Меньше всех повезло тем, кому смертную казнь заменили на пожизненное заключение, но у кого из них прошёл 25-летний срок, они могут проситься на УДО. Всего пожизненно осуждённых в России 1946 человек, из них 350 имеют право на УДО. Они сидят в семи колониях, больше всего их — 594 человека — находятся в колонии «Чёрный дельфин» в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Ева Меркачёва журналистка «Московского Комсомольца», член ОНК Москвы, правозащитница журналистка «Московского Комсомольца», член ОНК Москвы, правозащитница

Адвокат и бывший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко напомнил, что когда в РФ ввели мораторий на смертную казнь, люди, совершившие по несколько убийств, получали не пожизненные сроки, а по 15 лет. Именно такую максимальную меру, помимо расстрела, предусматривал УК РСФСР 1960 года, который действовал до утверждённого в 1996 году Уголовного кодекса РФ. Соответственно, все особо тяжкие преступления, совершённые до этого времени, квалифицировались в соответствии с УК РСФСР.

kresty-sizo.ru

Также в советском УК присутствовали две дополнительные меры: ссылка и высылка после отбытия наказания. По ним некоторых освободившихся граждан направляли жить в определённые местности или на стройки без права выезда, а в случае отказа могли отправить обратно в колонию.

Игра в гуманизм нас довела до того, что преступность зашкаливает все разумные пределы, хотя нам рассказывают, что она снижается. А то мы не видим, что вокруг делается. Сейчас тем, кто совершает убийства, лишает жизни людей, дают по три-четыре года. Неужели такие дела делаются без взяток? Да не поверю я никогда, потому что эти приговоры совершенно не соответствуют действительности. Другая ситуация — жене руки отрубил и участвует в телепередачах. Владимир Калиниченко адвокат, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР адвокат, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР

По его словам, люди, отсидевшие 25 лет и больше, «прошли огонь, воду и медные трубы». Из-за возможных проблем с трудоустройством они, по мнению бывшего следователя, могут заниматься противоправной деятельностью.

Такие люди выйдут авторитетами, и можно только представить, сколько ещё человек они вовлекут в совершение преступлений. Всё это очень плохо закончится, — резюмировал Калиниченко.

Кто из «сидельцев» недавно вышел после длительных сроков

Многие помнят про так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, который отсидел 17 лет за то, что держал в сексуальном рабстве двух девушек и после выхода стал героем разных шоу, а недавно ещё и чёрных пиарщиков. Но за последние годы в России на волю вышли несколько известных и не очень преступников из 1990-х, приговорённых к расстрелу или длительным срокам заключения.

Скриншот видео Ксения Собчак/youtube.com

В конце августа 2020 года из колонии освободился Владимир Татаренков по прозвищу Татарин, в 1990-е годы руководивший бандой киллеров в Хакасии и Красноярском крае, ставший ключевым свидетелем обвинения по делу бывшего алюминиевого короля Анатолия Быкова. В середине 1990-х после разгрома его бригады Татарин бежал в Грецию, где его вскоре арестовали с паспортом на имя Владимира Темерзидиса, а в 2001 году осудили на 14 лет за незаконное владение оружием и подделку документов. В России на тот момент ему были предъявлены обвинения в 15 убийствах. В 2010 году Татаренкова экстрадировали в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ. В частности, его подозревали в убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко (в чём позднее был обвинён Анатолий Быков), а также расстреле криминального авторитета Владимира Мустафина по прозвищу Мустафа в Минусинске в 1994 году. Однако многочисленные эпизоды из его дела исключили якобы за истечением сроков давности. В результате «алюминиевый мясник», как называли Татаренкова, в июле 2012 года получил 13,5 года колонии за организацию убийства двух человек. При этом один из исполнителей этого преступления получил пожизненный срок.

Год назад, 3 августа 2020 года, из колонии особого режима № 9 в городе Рубцовске Алтайского края освободился серийный убийца и насильник Владимир Криштопа, которого в своё время сравнивали с Андреем Чикатило. Как и самый известный советский маньяк, его «последователь» орудовал в Ростовской области, ставшей в 1980–1990-е годы своеобразной аномальной зоной по таким персонажам. По данным следствия, в 1995 году Криштопа надругался, а затем расправился с двумя женщинами и был задержан во время третьего покушения. В марте 1996 года Ростовский облсуд приговорил маньяка к расстрелу, но вскоре вердикт был заменён 25-летним сроком.

В заключении Криштопа стал активно заниматься самодеятельностью, создавал рок-группы (некоторые его композиции есть в открытом доступе) и даже пытался участвовать в музыкальном конкурсе ФСИН «Калина красная». Но руководство ведомства одёрнуло администрацию колонии, несмотря на уверенность чиновников учреждения, что маньяк «выиграл, если бы участвовал». Также именно благодаря ростовскому насильнику оренбургская колония «Чёрный дельфин» получила своё название после того, как Владимир Криштопа соорудил скульптуру китообразного животного, которую установили у стен казённого дома для особо опасных преступников.

По совпадению в день выхода на свободу Владимира Криштопы прокуратура Калининградской области рассказала историю другого неназванного серийного убийцы, который в 1994 году был приговорён к высшей мере пресечения (также заменена на 25 лет колонии). В июле 2018 года он освободился по окончании срока, но «не прибыл по указанному им адресу», не явился в полицию для постановки на административный учёт и до марта 2020 года «стал проживать по другому адресу, перестав соблюдать административные ограничения». За уклонение от административного надзора 58-летнего мужчину на 10 месяцев отправили в колонию строгого режима.

В феврале 2018 года из колонии «Полярная сова» на Ямале вышел 63-летний Анвар Масалимов. СМИ считали его первым в России пожизненно осуждённым, которому удалось освободиться, отсидев 25 лет. Решение о его освобождении принял Вологодский областной суд с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осуждённого».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце 1970-х ему дали 15 лет за первое убийство, но Масалимов отсидел не весь этот срок и вскоре после условно-досрочного освобождения 17 августа 1991 года задушил пенсионера в Томской области. По версии следствия, он расчленил труп топором, сжёг голову в печи, а фрагменты туловища выбросил в выгребную яму. В результате суд признал мужчину особо опасным рецидивистом и приговорил к расстрелу, но, по данным ФСИН, в 1998 году это наказание заменили на пожизненное заключение, а в 2008-м дело переквалифицировали со ст. 102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах), по которой наказание было предусмотрено вплоть до смертной казни, на ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство), предусматривавшей до 10 лет заключения.