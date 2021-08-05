Точка воли в конце: как выходят на свободу «смертники» 90-х

По данным ФСИН, в колониях особого режима в РФ содержатся свыше 500 заключённых, которым благодаря введению моратория на смертную казнь этот вид наказания заменили на пожизненное лишение свободы, также более чем десяти осуждённым вместо высшей меры дали 25 лет тюрьмы. Поскольку расстрелы не приводятся в исполнение примерно на протяжении этого же времени, некоторые из данных граждан могут выйти на свободу уже в ближайшие годы. К тому же по отбытии четвертьвекового срока сидящие пожизненно имеют право на условно-досрочное освобождение. NEWS.ru узнал, как это отразится на обстановке в стране, а также вспомнил несколько историй с выходом на волю особо опасных преступников.
«Больше всех повезло»
Всего, как
В тюремном ведомстве подтвердили, что часть из них может закончить отбывание срока в 2021-м или в 2022 году, поскольку последний раз смертный приговор приводился в исполнение в РФ около 25 лет назад — в 1996-м.
Мораторий на исполнение высшей меры наказания в России был введён 16 апреля 1997 года. Тогда Москва подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Несмотря на это, суды некоторое время продолжили приговаривать россиян к расстрелу. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 1997 году высшую меру наказания получили 106 человек, в 1998-м — 116, в 1999-м — 18.
В феврале 1999 года Конституционный суд РФ дал разъяснения о незаконности вынесения санкции в виде смертной казни. Поэтому до данного важного решения, как отметил главный научный сотрудник Института проблем развития науки РАН Сергей Максимов, высшая мера наказания продолжала назначаться, но в исполнение сразу после введения моратория не приводилась.
Как уточнила NEWS.ru член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и журналист Ева Меркачёва, люди, которые отсидели 25 лет, нуждаются в социализации. Они зачастую не понимают, что такое мобильный телефон, как пользоваться такси и общественным транспортом, поскольку некоторые из них живут в реалиях ещё советских времён.
Эти 11 персонажей — это те люди, которым больше всех повезло. Меньше всех повезло тем, кому смертную казнь заменили на пожизненное заключение, но у кого из них прошёл 25-летний срок, они могут проситься на УДО. Всего пожизненно осуждённых в России 1946 человек, из них 350 имеют право на УДО. Они сидят в семи колониях, больше всего их — 594 человека — находятся в колонии «Чёрный дельфин» в городе Соль-Илецке Оренбургской области.
Адвокат и бывший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко напомнил, что когда в РФ ввели мораторий на смертную казнь, люди, совершившие по несколько убийств, получали не пожизненные сроки, а по 15 лет. Именно такую максимальную меру, помимо расстрела, предусматривал УК РСФСР 1960 года, который действовал до утверждённого в 1996 году Уголовного кодекса РФ. Соответственно, все особо тяжкие преступления, совершённые до этого времени, квалифицировались в соответствии с УК РСФСР.
Также в советском УК присутствовали две дополнительные меры: ссылка и высылка после отбытия наказания. По ним некоторых освободившихся граждан направляли жить в определённые местности или на стройки без права выезда, а в случае отказа могли отправить обратно в колонию.
Игра в гуманизм нас довела до того, что преступность зашкаливает все разумные пределы, хотя нам рассказывают, что она снижается. А то мы не видим, что вокруг делается. Сейчас тем, кто совершает убийства, лишает жизни людей, дают по три-четыре года. Неужели такие дела делаются без взяток? Да не поверю я никогда, потому что эти приговоры совершенно не соответствуют действительности. Другая ситуация — жене руки отрубил и участвует в телепередачах.
По его словам, люди, отсидевшие 25 лет и больше, «прошли огонь, воду и медные трубы». Из-за возможных проблем с трудоустройством они, по мнению бывшего следователя, могут заниматься противоправной деятельностью.
Такие люди выйдут авторитетами, и можно только представить, сколько ещё человек они вовлекут в совершение преступлений. Всё это очень плохо закончится, — резюмировал Калиниченко.
Кто из «сидельцев» недавно вышел после длительных сроков
Многие помнят про так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, который отсидел 17 лет за то, что держал в сексуальном рабстве двух девушек и после выхода стал героем разных шоу, а недавно ещё и чёрных пиарщиков. Но за последние годы в России на волю вышли несколько известных и не очень преступников из 1990-х, приговорённых к расстрелу или длительным срокам заключения.
В конце августа 2020 года из колонии
Год назад, 3 августа 2020 года, из колонии особого режима № 9 в городе Рубцовске Алтайского края освободился серийный убийца и насильник Владимир Криштопа, которого в своё время
В заключении Криштопа стал активно заниматься самодеятельностью, создавал рок-группы (некоторые его композиции есть в открытом доступе) и даже пытался участвовать в музыкальном конкурсе ФСИН «Калина красная». Но руководство ведомства
По совпадению в день выхода на свободу Владимира Криштопы прокуратура Калининградской области
В феврале 2018 года из колонии «Полярная сова» на Ямале вышел 63-летний Анвар Масалимов. СМИ
В конце 1970-х ему дали 15 лет за первое убийство, но Масалимов отсидел не весь этот срок и вскоре после условно-досрочного освобождения 17 августа 1991 года задушил пенсионера в Томской области. По версии следствия, он расчленил труп топором, сжёг голову в печи, а фрагменты туловища выбросил в выгребную яму. В результате суд признал мужчину особо опасным рецидивистом и приговорил к расстрелу, но, по данным ФСИН, в 1998 году это наказание заменили на пожизненное заключение, а в 2008-м дело
Резонансная история произошла с маньяком Владимиром Ретунским из города Поворино Воронежской области, который в 1990–1996 годах убил и изнасиловал не менее восьми женщин. В 1999 году его приговорили к расстрелу, но тогда в стране уже действовал мораторий на смертную казнь. В итоге Верховный суд заменил наказание на 15 лет лишения свободы. Помимо высшей меры это был максимальный срок наказания по УК РСФСР, который действовал во время совершения преступлений. На свободу он вышел в 2012 году и поселился у старшей сестры в селе Пески, но вскоре серийного убийцу арестовали за кражу у соседки 1,5 тысячи рублей, за что он получил пять лет лишения свободы. В июле 2015 года Ретунский вышел из колонии по УДО и стал жить в своём доме с заколоченными окнами в Поворино, где его до сих пор