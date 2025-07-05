То, что нужно стройняшкам, — готовим печенье на кефире для тонкой талии

То, что нужно стройняшкам, — готовим печенье на кефире для тонкой талии

Овсяное печенье для тонкой талии — вкусный и полезный перекус. Всего 100 ккал на 100 граммов, никакого сахара и пшеничной муки. Хрустящее снаружи, мягкое внутри — идеально для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 300 г;

кефир — 300 мл;

мед — 3 ст. ложки;

изюм — 40 г;

ванилин — по вкусу;

корица — по вкусу.

Приготовление:

Овсяные хлопья залить кефиром, оставить на 40 минут. Изюм залить кипятком на 10 минут. Смешать все ингредиенты. Сформировать печенье, выложить на пергамент. Выпекать 30 минут при 180°C.

Вместо изюма можно добавить любые сухофрукты. Полезное, вкусное и простое в приготовлении — такое печенье не навредит фигуре!

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