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05 июля 2025 в 15:37

То, что нужно стройняшкам, — готовим печенье на кефире для тонкой талии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овсяное печенье для тонкой талии — вкусный и полезный перекус. Всего 100 ккал на 100 граммов, никакого сахара и пшеничной муки. Хрустящее снаружи, мягкое внутри — идеально для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 300 г;
  • кефир — 300 мл;
  • мед — 3 ст. ложки;
  • изюм — 40 г;
  • ванилин — по вкусу;
  • корица — по вкусу.

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья залить кефиром, оставить на 40 минут.
  2. Изюм залить кипятком на 10 минут.
  3. Смешать все ингредиенты.
  4. Сформировать печенье, выложить на пергамент.
  5. Выпекать 30 минут при 180°C.

Вместо изюма можно добавить любые сухофрукты. Полезное, вкусное и простое в приготовлении — такое печенье не навредит фигуре!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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