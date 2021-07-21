Тишковец оценил угрозу наводнений в Центральной России

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность стихийных бедствий в Центральной России. В разговоре с NEWS.ru специалист заметил, что центру ничего не грозит, а вот южным регионам страны стоит приготовиться.

Они [наводнения] перекинутся на южную Россию. Это начнётся, возможно, с сегодняшнего вечера — Крым, междуречье Волги и Дона. Там рекордная жара сменится экстремальными грозовыми дождями в ближайшие двое суток, — сказал синоптик.

Он уточнил, что процесс погодных изменений начнётся с западной части юга страны и будет двигаться на восток.

Специалист также отметил, что говорить о больших масштабах наводнений в южных регионах страны не приходится. Тем не менее угроза подтоплений не исключена.

Ранее директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов рассказал, что климатические изменения приведут к тому, что наводнения, обрушившиеся на Германию, Австрию и Бельгию, будут происходить чаще.