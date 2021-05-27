TikTok оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить контент

https://static.news.ru/photo/9b774af8-beee-11eb-a93c-96000091f725_660.jpg Фото: SheldonCooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть TikTok оштрафована на 1,5 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Постановление вынесено мировым судом Таганского района Москвы, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе суда пояснили , что компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы TikTok признан виновным в совершении административного правонарушения. Организации назначен штраф на сумму 1,5 млн рублей, — рассказала пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Некоторое время назад соцсеть уже получала взыскание за аналогичное нарушение. Тогда его размер составил 2,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что мировой суд оштрафовал на 9,5 млн рублей соцсеть Twitter, отказавшуюся удалять информацию, которая нарушает законы РФ. В марте Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и половине стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту.