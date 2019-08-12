https://static.news.ru/photo/8428dea2-bd60-11e9-b132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

The Insider сообщил, что журналисты издания и расследовательской группы Bellingcat подверглись попытке взлома со стороны Главного разведывательного управления России (ГРУ).

Атаки, как утверждает издание, начались в апреле 2019 года при помощи фальшивых доменных адресов, маскирующихся под сервис ProtonMail. С этих адресов приходили предупреждения о попытках взлома аккаунта, содержащие ссылку на смену пароля аккаунта.

По мнению The Insider , ГРУ причастно к атаке, так как ранее ряд пользователей получал фишинговые письма от группы хакеров APT28/FancyBear/PawnStorm, которые, согласно утверждению издания, являются сотрудниками войсковой части ГРУ № 26165.

Расследованием атак занимаются голландские и французские правоохранительные органы в связи с тем, что при рассылке взломщики использовали IP-адреса этих стран.

Как писал News.ru ранее, подразделение Microsoft по кибербезопасности сообщило, что хакерская группировка FancyBear использовала IoT-устройства (Интернет вещей) для получения первоначального доступа к корпоративным сетям.