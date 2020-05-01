Тест на COVID-19 вице-премьера РФ Хуснуллина оказался отрицательным

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сдал анализ на коронавирусную инфекцию.
Марат Шакирзянович сдал тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат, — сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Политик старается работать дистанционно. Все контакты сведены к минимуму,
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о своём результате теста на COVID-19 президенту России Владимиру Путину во время сеанса видеосвязи. На время госпитализации кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Российский лидер пожелал премьеру выздоровления.
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