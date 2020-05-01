Тест на COVID-19 вице-премьера РФ Хуснуллина оказался отрицательным

https://static.news.ru/photo/2a9b412a-8b20-11ea-a121-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Фото: government.ru

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сдал анализ на коронавирусную инфекцию.

Марат Шакирзянович сдал тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат, — сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Политик старается работать дистанционно. Все контакты сведены к минимуму, передаёт «Политика сегодня».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о своём результате теста на COVID-19 президенту России Владимиру Путину во время сеанса видеосвязи. На время госпитализации кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Российский лидер пожелал премьеру выздоровления.