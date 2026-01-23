Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:35

Тертая картошка и пучок укропа — отправляю в форму. Через час на столе пирог «Из детства» — с хрустящей корочкой и нежной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тертая картошка и пучок укропа — отправляю в форму. Через час на столе пирог «Из детства» — с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или уютного ужина всей семьей. Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая и слегка маслянистая корочка скрывает сочную, нежную и ароматную картофельную начинку с яркими нотками свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 5-6 крупных картофелин, 1 крупная луковица, большой пучок укропа, 2 яйца, 3 ст.л. муки, соль, черный перец, растительное масло для формы. Картофель и луковицу натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или руками — это важно для хрустящей корочки. Добавьте мелко рубленный укроп, яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания хорошо смажьте маслом. Выложите картофельную массу, разровняйте. Выпекайте около 50-60 минут до красивой золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме, затем нарежьте на порции и подавайте со сметаной

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

