Терапевт рассказала, укрепление каких мышц избавит от болей в пояснице Терапевт Чиркова: от болей в пояснице избавят прокаченные мышцы пресса и ягодиц

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Для предотвращения болей в пояснице необходимо равномерно тренировать «корсет», в том числе брюшной пресс и мышцы, выпрямляющие позвоночник, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что также необходимо уделять внимание «прокачке ягодиц» для здоровья суставов.

Для здоровья поясницы очень важен гармонично и равномерно натренированный весь мышечный «корсет», включая мышцы брюшного пресса и ягодичные мышцы. Хорошо прокачанные ягодицы, кстати, кроме этого являются залогом здоровья коленных суставов. При болях в пояснице прежде всего необходимо проконсультироваться с невропатологом, который, возможно назначит рентгенологическое исследование, предложит комплекс ЛФК и процедуры физиотерапии, — подчеркнула собеседница.

Чиркова добавила, что даже не имея противопоказаний и явного болевого синдрома, подбирать комплекс упражнений необходимо с помощью специалиста, потому что каждый человек индивидуален, имеет особенности конституции и букет сопутствующих патологий.

Стандартный комплекс из интернета в лучшем случае будет не эффективен, в худшем принесет вред, — подытожила терапевт.

Врач Ольга Малиновская ранее объяснила причины появления головной боли. По ее словам, она может быть связана с приемом лекарств или повышенной физической нагрузкой. Кроме того, головные боли характерны при мигренях. Врач советует вести дневник и записывать дату и продолжительность приступов головной боли, после чего обратиться за помощью к специалисту.