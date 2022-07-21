Терапевт рассказала, чем опасна постоянная жажда Терапевт Лапа заявила, что постоянная жажда может говорить о диабете и панкреатите

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Врач-терапевт, биофизик Людмила Лапа рассказала, с чем может быть связана постоянная жажда. По ее словам, этот симптом может свидетельствовать о диабете, панкреатите или интоксикации организма. В беседе с URA.RU она отметила, что потребность в жидкости всегда связана с работой желудочно-кишечного тракта и верхних его отделов.

Это всегда диабет, который связан с панкреатитом, хроническим или острым. Если еще добавляется боль, то обязательно нужно обращаться к гастроэнтерологу. Это заброс желчи или голодные боли. И самое главное, что жажда может говорить об интоксикации. Могло произойти отравление, например кишечной палочкой, — заявляет терапевт.

Она добавила, что жажда может быть вызвана различными нарушениями работы поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Лапа уверяет, что не нужно сдерживать себя при возникновении жажды, поскольку это нормальная реакция организма на любого рода интоксикации. Следует пить как можно больше воды, тем самым очищая организм, даже если причина жажды неясна.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, сколько нужно выпивать воды в день для поддержания водного баланса в организме. По ее словам, объем жидкости зависит от массы тела человека и в среднем на каждый килограмм должно приходиться 30–40 граммов воды.