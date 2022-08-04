Терапевт перечислила противопоказания к полету на самолете Терапевт Романенко: полет на самолете противопоказан людям с нестабильной психикой

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Существуют относительные и абсолютные противопоказания к полету на самолете, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко. Относительными является насморк, гайморит, гипертония, черепно-мозговые травмы со сроком менее месяца, а также нестабильное состояние психики. К абсолютным относят тяжелые заболевания дыхательных путей, инфаркт и хирургические операции, перенесенные менее двух-трех недель назад, рассказала специалист в беседе с «ФедералПресс».

С относительными противопоказаниями для человека создаются специальные условия. У разных авиакомпаний свои требования и правила по разрешению полета, — отметила врач.

Романенко предупредила, что воздержаться от полета стоит людям с симптомами вирусной инфекции, так как это дополнительная нагрузка на ослабленный организм, а также представляет опасность для окружающих. Не рекомендуется летать беременным на сроке 32–36 недель. Людям с заболеваниями, связанными с повышенным тромбозом, в самолет нужно брать аптечку с необходимыми лекарствами, пить больше воды и периодически вставать с кресла, чтобы размяться.

1 августа пассажир самолета авиакомпании El Al Israel Airlines, следовавшего из Тель-Авива в Москву, скончался в аэропорту Баку во время экстренного приземления. Как стало известно, у одного из пассажиров авиарейса произошел сердечный приступ, в результате чего было принято решение экстренно посадить самолет в столице Азербайджана. Однако врачи не успели прийти на помощь — мужчина скончался в полете.