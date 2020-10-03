Терапевт назвала неочевидные способы проникновения коронавируса в дом

https://static.news.ru/photo/2420ec58-066a-11eb-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек соблюдает санитарно-перчаточный режим, он все равно не застрахован от того, что коронавирус не попадёт в квартиру. Об этом заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

Инфекцию можно принести на одежде или обуви, если кто-то покашлял рядом с человеком. Также инфекция может проникнуть в дом через вытяжку от болеющих соседей.

Здесь нужно почаще менять фильтры. Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще, — заявила Алексеева.

По её словам, чтобы защититься от вируса, в быту можно использовать два антисептика: мыло и спирт. Обувь достаточно просто вымыть в тёплой мыльной воде. Медик напомнила, что не стоит забывать обрабатывать всё, что человек приносит в дом.

Я мою в тёплой воде каждую упаковку, даже условное печенье. Ставлю всё на стол, жду высыхания и только потом убираю в холодильник, — рассказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Она подчеркнула, что так нужно делать и с теми продуктами, которые приносит курьер.

Ранее медик рассказала об опасности медицинских масок. По её словам, часто люди пренебрегают тем, что маску нужно менять каждые два часа и используют её на протяжении 10-15 дней. Кроме того, люди не аккуратно снимают маски, а затем трогают руками лицо.

NEWS.ru писал, что в Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирусную инфекцию.