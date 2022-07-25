Терапевт назвала наиболее важные лекарства в разгар пандемии коронавируса Терапевт Романенко посоветовала иметь в аптечке жаропонижающие средства

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В разгар пандемии коронавируса наиболее важными лекарствами являются жаропонижающие средства, а также препараты для промывания носа и полоскания горла, заявила терапевт Татьяна Романенко в разговоре с «Москвой 24». При этом она подчеркнула, что сбивать температуру при помощи лекарств стоит только в том случае, когда столбик термометра показывает выше 38 градусов.

Пандемия любой болезни предполагает возможное повышение температуры, лихорадку. Поэтому должны быть препараты, которые могут ее снижать. Жаропонижающие мы принимаем, если температура больше 38, — уточнила Романенко.

Вместе с этим терапевт предположила, что россиянам не стоит ожидать агрессивных проявлений респираторно-вирусных заболеваний. По мнению врача, гражданам даже не потребуются антибиотики и жаропонижающие средства.

Романенко посоветовала россиянам при первых симптомах недуга, таких как першение или насморк, постараться смыть вредные бактерии со своей слизистой. Для этого, пояснила медик, нужно полоскать горло и промывать нос.

Нос нужно промывать, горло — полоскать, потому что это входные ворота для любой вирусной инфекции. Это могут быть какие-то антисептические растворы, и даже обычный физраствор также подойдет, — резюмировала Романенко.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что употребление обезболивающих таблеток без назначения врача может привести к головной боли. Также такие последствия может вызвать бесконтрольный прием медикаментов.