Тепло и сыро будет в Москве в четверг

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Небольшие осадки и лёгкий ветер ожидаются в столице 28 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура при этом будет в пределах климатической нормы или чуть ближе к средним показателям начала июня: 21-23 градуса тепла в Москве и от плюс 18 по области. Атмосферное давление начинает понижаться, но пока остаётся чуть выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые, — уточнил Леус.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что с 1 июня 2020 года в европейскую часть России придёт похолодание на 8–9 градусов.