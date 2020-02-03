https://static.news.ru/photo/eb20c834-4679-11ea-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики заявили об абсолютном температурном рекорде по Москве и европейской части России. Столбик термометра был зафиксирован на уровне нуля градусов по Цельсию.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что этот январь стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был установлен в 2007 году. Тогда температура достигала -1,6 градуса по Цельсию.

Температура всего января оказалась такой же, как в конце октября — начале ноября. Это удивительно, представить, что такое будет, очень трудно — сейчас рекорд побит сразу на 1,6 градуса. Это крайне редко, когда рекорд целого месяца бьётся сразу на такую величину, — говорит Вильфанд.

Также он заявил о необходимости изучения фундаментальных причин таких колебаний температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, cиноптики предупредили москвичей о похолодании. Ожидается, что температура снизится до -5 градусов по Цельсию.