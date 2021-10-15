Тельман Исмаилов намерен получить политическое убежище в Черногории

Бизнесмен Тельман Исмаилов будет добиваться политического убежища в Черногории. По словам адвоката бизнесмена Марины Русаковой, он не признаёт вину. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Генеральная прокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Исмаилова. В России его обвиняют в убийстве и похищении.

Он не причастен ни к одному из преступлений и вину ни в одном из инкриминируемых ему деяний не признаёт, поскольку в основу его уголовных дел легли показания одного из свидетелей Керимова и материалы по делу о похищении Авраама Руссо, что является незаконным, — рассказала агентству Русакова.

По её словам, на момент задержания бизнесмена у него уже был документ об обращении за политическим убежищем. Поэтому она считает его задержание незаконным.

Сегодня же стало известно , что Генпрокуратура России направила запрос в Черногорию о выдаче Исмаилова. В ведомстве уточнили, что запрос был подготовлен ещё 7 октября.

Напомним, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Он находится под стражей. Сейчас власти страны должны принять решение о его выдаче России. В международном розыске Исмаилов находился с 2017 года. Следствие подозревает его в причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.

Ранее сообщалось, что в случае экстрадиции в Россию ему грозит пожизненное заключение.