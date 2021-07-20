Телеведущий назвал причину низких темпов вакцинации в России

Россияне не спешат прививаться от коронавируса, несмотря на эффективность отечественных вакцин и их доступность, из-за нежелания нести ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. Об этом заявил ведущий телепрограммы «Жить здорово!» доктор медицинских наук Андрей Продеус в прямом эфире в Instagram.

Надо понимать, что мы теперь живём с этой инфекцией, она рано или поздно придёт в дом, — пояснил специалист.

Он добавил, что российские врачи должны вносить больший вклад в пропаганду здорового образа жизни, информировать население о вакцинации, способствовать её правильному пониманию. По словам Продеуса, это должна быть «продуманная работа», в которой медикам необходима помощь СМИ и медийных персон.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что врачей, агитирующих против прививок, распространяющих ложные сведения о вакцинации, необходимо привлекать к ответственности. Он подчеркнул, что медики, выступающие против прививок, должны донести свои аргументы до профессионального сообщества, а «не нести околесицу» с экрана.