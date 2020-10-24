Екатерина Андреева заявила, что людей коронавирусом «примитивно дурят»

https://static.news.ru/photo/88d68f18-1786-11eb-b380-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева под постом бизнесмена Яна Яновского в комментариях критически отозвалась по поводу общественного страха перед заражением коронавирусной инфекцией нового типа. По её словам, народ пандемией «дурят».

Предприниматель Яновский написал на своей странице в социальной сети про поход в Большой театр на концерт оперного певца Пласидо Доминго. Он рассказал, что в партере во время представления почти все сидели без масок, в частности — глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сам же Яновский не снимал средство индивидуальной защиты в зале, а позднее призвал подумать о безопасности окружающих.

Андреева, в свою очередь, заявила, что подумать стоит о людях, которых «закошмарили». Как отметила телеведущая, им внушили страх перед опасностью COVID-19, а статистика при этом демонстрирует, что уровень смерти низок. Эти показатели, сказала Андреева, по всему миру не повышались и становились ниже.

Она заявила, что сравнив статистику смертности до пандемии и во время, можно понять, что цифры практически не изменились.

Не люблю, когда так примитивно дурят народ, — написала ведущая в комментариях в Instagram.

Андреева также заметила, что сама была в Большом театре и сидела без маски, так как её долгое ношение может привести к недостатку кислорода и, как следствие, к эмфиземе. А это, уточнила телеведущая, похуже коронавируса.

Как ранее передавал NEWS.ru, врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, как самоизоляция влияет на здоровье. По словам теледоктора, во время вынужденного и постоянного нахождения дома у людей резко снижается иммунитет.